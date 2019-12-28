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28 грудня • оновлено в 11:41
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Оцінені шанси Кадирова в бою проти Ємельяненка

1.7т
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Російський боєць змішаного стилю Олександр Шлеменко вважає рівними шанси на перемогу в поєдинку між главою Чечні Рамзаном Кадировим і Олександром Емельяненко.

"Тут буде різна вагова категорія, до того ж Олександр – професійний спортсмен. Але все ж я знаю, що Рамзан і Ємельяненко тренувалися разом, спарингували, знають один одного", – цитує слова Шлеменко агентство lenta.ru.

Рамзан Кадиров і Олександр Ємельяненко

Рамзан Кадиров і Олександр Ємельяненко

FightTime.ru

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Варто відзначити, що останній бій Ємельяненка пройшов за правилами боксу проти важкоатлета Михайла Кокляева, нокаутувавши його в першому раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

• Рамзан Кадиров заявив, що Ємельяненка викликають на бій "усі, кому не лінь", тому також кинув йому виклик.

• Російський боєць відповів на заяву Кадирова і порадив йому готувати рукавички.

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Тема
MMA
Особи
Олександр Емельяненко Рамзан Кадиров
Місце
Росія
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