Оцінені шанси Кадирова в бою проти Ємельяненка

Російський боєць змішаного стилю Олександр Шлеменко вважає рівними шанси на перемогу в поєдинку між главою Чечні Рамзаном Кадировим і Олександром Емельяненко.
"Тут буде різна вагова категорія, до того ж Олександр – професійний спортсмен. Але все ж я знаю, що Рамзан і Ємельяненко тренувалися разом, спарингували, знають один одного", – цитує слова Шлеменко агентство lenta.ru.
Рамзан Кадиров і Олександр Ємельяненко
FightTime.ru
Варто відзначити, що останній бій Ємельяненка пройшов за правилами боксу проти важкоатлета Михайла Кокляева, нокаутувавши його в першому раунді.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
• Рамзан Кадиров заявив, що Ємельяненка викликають на бій "усі, кому не лінь", тому також кинув йому виклик.
• Російський боєць відповів на заяву Кадирова і порадив йому готувати рукавички.
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