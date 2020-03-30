Оточення Хабіба пригрозило розправою російському журналісту

Російський журналіст Олександр Лютіков опублікував у себе в Instagram аудіоповідомлення, в якому людина, яка раніше представилася двоюрідним братом Хабіба Нурмагомедова, погрожує йому розправою.

Обурення можливого родича російського чемпіона UFC було викликано двома постами Лютікова, в яких журналіст припустив, що у Хабіба може не бути бажання летіти на бій із Тоні Фергюсоном.

Хабіб Нурмагомедов NewsOne

Спочатку він згадав про те, що Володимир Путін дав Нурмагомедову номер, на який боєць може дзвонити в будь-якій екстреній ситуації.

А потім самостійно подзвонив в "Аерофлот" і дізнався, що перельоти з Росії в Нью-Йорк для громадян РФ усе ще відкриті.

У відповідь на це "двоюрідний брат" Нурмагомедова пообіцяв "зробити інвалідом" Лютікова та заявив, що доля його та інших "свинот" – "плазувати перед горцями".

Нагадаємо, раніше Хабіб заявив, що через закриття кордонів Росії його бій проти Фергюсона, ймовірно, не відбудеться. Крім того, він повідомив, що американцю вже почали шукати нового суперника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ з'явилося ім'я бійця, який із найбільшою ймовірністю повинен замінити росіянина.

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