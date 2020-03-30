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30 березня • оновлено в 23:51
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Оточення Хабіба пригрозило розправою російському журналісту

4.1т
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Російський журналіст Олександр Лютіков опублікував у себе в Instagram аудіоповідомлення, в якому людина, яка раніше представилася двоюрідним братом Хабіба Нурмагомедова, погрожує йому розправою.

Обурення можливого родича російського чемпіона UFC було викликано двома постами Лютікова, в яких журналіст припустив, що у Хабіба може не бути бажання летіти на бій із Тоні Фергюсоном.

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

NewsOne

Спочатку він згадав про те, що Володимир Путін дав Нурмагомедову номер, на який боєць може дзвонити в будь-якій екстреній ситуації.

Виліт з Росії для Хабіба закритий, але у Хабіба є номер людини, який може виліт відкрити. Путін дав Хабіб номер, на який можна дзвонити в будь-якій ситуації. І зараз можна перевірити - чи працює цей номер. Це, звичайно, якщо у Хабіба є бажання провести бій 18 квітня. ОНОВЛЕНО: Можна навіть не дзвонити. На сайті "Аерофлоту" є квитки в Нью-Йорк і на сьогодні, і на завтра, і на четвер. # хабібнурмагомедов # Нурмагомедов # путин # тоніфергюсон # Хабіб # коронавірус # covid19 #ufc #mma # ММА

Публікація від Олександр Лютіков (@a_lutikov)

А потім самостійно подзвонив в "Аерофлот" і дізнався, що перельоти з Росії в Нью-Йорк для громадян РФ усе ще відкриті.

Допомагаємо зберегти головний бій # ufc249 У "Аерофлоту" є рейс завтра і в четвер. Ціна за квиток - від 17 до 228 тисяч. Служба підтримки "Аерофлоту" повідомляє: цим рейсом можуть літати російські громадяни. Так що хто хоче - вперед! Ну і дуже дивний момент: Хабіб каже, що полетів в Абу-Дабі 19 або 20 березня. Але цей політ був абсолютно безглуздим, оскільки ще 17 березня було оголошено про те, що в Абу-Дабі з 19 березня перестануть пускати іноземців. # хабібнурмагомедов # Хабіб # Нурмагомедов #ufc #mma # ММА

Публікація від Олександр Лютіков (@a_lutikov)

У відповідь на це "двоюрідний брат" Нурмагомедова пообіцяв "зробити інвалідом" Лютікова та заявив, що доля його та інших "свинот" – "плазувати перед горцями".

"Ти створений для того, щоб плазувати перед нами і заслужити нашого поблажливості. Щоб на тебе звернули увагу, дали тобі інтерв'ю або в голову". Чудовий опис суті журналістики від людини, який трохи більше року тому дзвонив мені і представлявся двоюрідним братом одного з найбільших бійців UFC. Я не планую видаляти цей пост, так що якщо це і станеться, то через політику інстаграма. # хабібнурмагомедов # Хабіб # ММА #mma #ufc # дагестан

Публікація від Олександр Лютіков (@a_lutikov)

Нагадаємо, раніше Хабіб заявив, що через закриття кордонів Росії його бій проти Фергюсона, ймовірно, не відбудеться. Крім того, він повідомив, що американцю вже почали шукати нового суперника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ з'явилося ім'я бійця, який із найбільшою ймовірністю повинен замінити росіянина.

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Тема
Хабiб - Фергюсон
Особи
Тонi Фергюсон Хабiб Нурмагомедов
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
заявил, что удел его и других "свинот" – "пресмыкаться перед горцами". - любимое дело сруских
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