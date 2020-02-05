Оргкомітет ОІ-2020 відповів, чи є загроза зриву турніру через коронавірус

Організатори Олімпійських ігор 2020 року, які влітку повинні пройти в Токіо, "серйозно стурбовані" через епідемію коронавірусу.
"Ми серйозно стурбовані, оскільки поширення шкідливого вірусу може погано вплинути на підготовку до Ігор. Я сподіваюся, що проблема буде вирішена в максимально короткі терміни", – цитує слова глави оргкомітету Олімпіади Тосіро Муто агентство BBC.
Олімпійські ігри 2020 року
CRCC Asia
Представники Міжнародного олімпійського комітету (IOC) заявили, що ведуть дискусії з працівниками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та своїми медичними експертами, щоб визначити заходи, необхідні для забезпечення безпеки спортсменів і глядачів.
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