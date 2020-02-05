Головна Новини
7 лютого • оновлено в 09:38
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Оргкомітет ОІ-2020 відповів, чи є загроза зриву турніру через коронавірус

2.3т
Читати матеріал російською

Організатори Олімпійських ігор 2020 року, які влітку повинні пройти в Токіо, "серйозно стурбовані" через епідемію коронавірусу.

"Ми серйозно стурбовані, оскільки поширення шкідливого вірусу може погано вплинути на підготовку до Ігор. Я сподіваюся, що проблема буде вирішена в максимально короткі терміни", – цитує слова глави оргкомітету Олімпіади Тосіро Муто агентство BBC.

Олімпійські ігри 2020 року

Олімпійські ігри 2020 року

CRCC Asia

Представники Міжнародного олімпійського комітету (IOC) заявили, що ведуть дискусії з працівниками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та своїми медичними експертами, щоб визначити заходи, необхідні для забезпечення безпеки спортсменів і глядачів.

Новини
Коронавірус убив уже 490 осіб у Китаї, заразилися понад 24 тисячі

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Коронавірус Олімпіади-2020
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги