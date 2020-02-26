Олімпійського чемпіона з тхеквондо Стівена Лопеса звинуватили в участі у груповому згвалтуванні в 2010 році.

Стівен Лопес

За словами жінки, яку цитує The Daily Beast, Лопес в компанії інших чоловіків напоїв її і поглумився над нею. Вона стверджує, що інцидент стався в одному з готелів Далласа.

Лопес не в перший раз стикається в публічних звинуваченнях в сексуальних злочинах. Число можливих жертв канадського спортсмена зросла до шести.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2018-го стало відомо, що Лопес уникнув дискваліфікації на тлі звинувачень у зв'язку з 14-річною Ніною Зампетті. У вересні того ж року агентство USCenter for SafeSport, яке займається питаннями етики і дисципліни в спорті, довічно усунув Лопеса від виступів.

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