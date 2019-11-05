Олімпійський чемпіон помер в Росії від страшної хвороби

Знаменитий російський гімнаст Дмитро Василенко помер на 44-му році життя, повідомив чотириразовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олексій Нємов.

"Прощай друг, спасибі за все. Діми більше немає з нами, нехай земля йому буде пухом. Спасибі всім, хто молився за його здоров'я, тепер нам залишається тільки молитися про його душі. Наші співчуття рідним і близьким", - написав Немов в Instagram .

Василенко виграв "золото" Атланти-1996 року в командному багатоборстві. Також він брав срібло і бронзу чемпіонатів світу.

У 2008 році у спортсмена діагностували бічний аміотрофічний склероз (БАС), через якого спортсмена повністю паралізувало.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дворазовий призер Олімпійських ігор 1976 року з плавання Андрій Смирнов помер у віці 62 років.

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