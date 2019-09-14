Олімпійська призерка намагається позбавиться від розпіареного подарунка Путіна

Срібна призерка Олімпіади в Сочі Ольга Фаткуліна з Челябінська продає подарунок президента Росії Володимира Путіна. Автомобіль BMW X4 їй з пафосом подарували в Кремлі в 2018 році.

Ольга Фаткуліна Instagram

Як пояснила спортсменка, гроші їй знадобилися на інші цілі, крім того, транспортний податок на таку машину занадто великий для неї. Продажну ціну люксового автомобіля публічно вона вважає за краще не називати.

"Віддам тому, хто вийде на зв'язок і більше запропонує. Машина чудова, та ще й з історією", - розповіла спортсменка в інтерв'ю URA.RU.

Пізніше, в одному з коментарів в Instagram, спортсменка уточнила, що стоїть машина 3,5 млн рублів.

Ольга Фаткуліна Instagram

Ольга Фаткуліна Instagram

Ольга Фаткуліна Instagram

Ольга Фаткуліна Instagram

Ольга Фаткуліна Instagram

Ольга Фаткуліна Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський фристайлист Ілля Буров, який завоював бронзову медаль на Олімпійських іграх в південнокорейському Пхенчхані в змаганнях з лижної акробатики, продає автомобіль BMW X4, який йому з пафосом подарували в Кремлі.

Нагадаємо, що це не перший спортсмен, який вирішив позбутися від розпіареного подарунка Москви. Раніше повідомлялося, що призовий автомобіль, який подарований російському атлету за медаль на Олімпійських іграх 2018 року, продається в інтернеті.

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