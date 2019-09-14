Головна Новини
14 вересня • оновлено в 16:39
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Олімпійська призерка намагається позбавиться від розпіареного подарунка Путіна

2.8т Читати матеріал російською

Срібна призерка Олімпіади в Сочі Ольга Фаткуліна з Челябінська продає подарунок президента Росії Володимира Путіна. Автомобіль BMW X4 їй з пафосом подарували в Кремлі в 2018 році.

Ольга Фаткуліна

Ольга Фаткуліна

Instagram

Як пояснила спортсменка, гроші їй знадобилися на інші цілі, крім того, транспортний податок на таку машину занадто великий для неї. Продажну ціну люксового автомобіля публічно вона вважає за краще не називати.

"Віддам тому, хто вийде на зв'язок і більше запропонує. Машина чудова, та ще й з історією", - розповіла спортсменка в інтерв'ю URA.RU.

Пізніше, в одному з коментарів в Instagram, спортсменка уточнила, що стоїть машина 3,5 млн рублів.

Ольга Фаткуліна

Ольга Фаткуліна

Instagram

Ольга Фаткуліна

Ольга Фаткуліна

Instagram

Ольга Фаткуліна

Ольга Фаткуліна

Instagram

Ольга Фаткуліна

Ольга Фаткуліна

Instagram

Ольга Фаткуліна

Ольга Фаткуліна

Instagram

Ольга Фаткуліна

Ольга Фаткуліна

Instagram

Новини
Українська спортсменка продає з аукціону олімпійський подарунок, отриманий в Пхенчхані: фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський фристайлист Ілля Буров, який завоював бронзову медаль на Олімпійських іграх в південнокорейському Пхенчхані в змаганнях з лижної акробатики, продає автомобіль BMW X4, який йому з пафосом подарували в Кремлі.

Нагадаємо, що це не перший спортсмен, який вирішив позбутися від розпіареного подарунка Москви. Раніше повідомлялося, що призовий автомобіль, який подарований російському атлету за медаль на Олімпійських іграх 2018 року, продається в інтернеті.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
4
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Слушайте, мне надо продать старый холодильник и детские санки. Недорого. А ну, Обоз, херакни статейку по этому поводу.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
70rus xxx
70rus xxx
Khruslov Alexey, позор вам,как посмели?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
70rus xxx
70rus xxx
Вот что за помоечная статья?Девушки понадобились деньги,решила продать,и в чем событие?Подарил Путин авто,отлично,ну,не мячики же безногим дарить.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки

ads pixel