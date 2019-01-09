МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

Олімпійська чемпіонка звинуватила тренера в сексуальному насильстві

2.2тЧитати матеріал російською

Дворазова олімпійська чемпіонка південнокорейська шорт-трекістка Сім Сок Хі звинуватила тренера Чо Чже Бома у сексуальному насильстві.

Спортсменка заявила поліцейським, що вперше піддалася примусовому сексу в 17 років і, за словами її адвоката, насильство припинилося лише у 2018 році — напередодні Олімпійських Ігор в Пхенчхані. Ця інформація була вперше оприлюднена на судових слуханнях про взяття під варту Чо Чже Бома, який звинувачувався в іншому злочині — побитті своєї підопічної, повідомляє CNA.

Жертва згвалтувань Сім Сок Хи

Жертва згвалтувань Сім Сок Хи

"Це страшний злочин. Наше суспільство не повинне спускати його з рук", — заявив адвокат Сім Сок Хі журналістам. Він також додав, що юні спортсменки уразливі за нинішньої системи управління спортом.

Своє перше олімпійське золото кореянка виграла на Іграх у Сочі. Через чотири роки спортсменка також завоювала золоту медаль, виступаючи в Пхенчхані. В обох випадках, Сім Сок Хі вигравала нагороду в естафеті.

Новини
"Насильство над неповнолітніми": у збірній США вибухнув сексуальний скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома російська тенісистка Марія Шарапова відверто зізналася, що ніколи не була жертвою сексуального насильства, але дуже добре знає, що відбувається з іншими тенісистками в цьому питанні і підтримує їх у русі проти насильства.

Тег
сексуальне насильство
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги