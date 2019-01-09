Олімпійська чемпіонка звинуватила тренера в сексуальному насильстві

Дворазова олімпійська чемпіонка південнокорейська шорт-трекістка Сім Сок Хі звинуватила тренера Чо Чже Бома у сексуальному насильстві.

Спортсменка заявила поліцейським, що вперше піддалася примусовому сексу в 17 років і, за словами її адвоката, насильство припинилося лише у 2018 році — напередодні Олімпійських Ігор в Пхенчхані. Ця інформація була вперше оприлюднена на судових слуханнях про взяття під варту Чо Чже Бома, який звинувачувався в іншому злочині — побитті своєї підопічної, повідомляє CNA.

Жертва згвалтувань Сім Сок Хи

"Це страшний злочин. Наше суспільство не повинне спускати його з рук", — заявив адвокат Сім Сок Хі журналістам. Він також додав, що юні спортсменки уразливі за нинішньої системи управління спортом.

Своє перше олімпійське золото кореянка виграла на Іграх у Сочі. Через чотири роки спортсменка також завоювала золоту медаль, виступаючи в Пхенчхані. В обох випадках, Сім Сок Хі вигравала нагороду в естафеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома російська тенісистка Марія Шарапова відверто зізналася, що ніколи не була жертвою сексуального насильства, але дуже добре знає, що відбувається з іншими тенісистками в цьому питанні і підтримує їх у русі проти насильства.