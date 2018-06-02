Олімпійська чемпіонка з Росії поплатилася через Крим

Російську олімпійську чемпіонку з фігурного катання Катерину Боброву не пустили на територію України через незаконне відвідування окупованого Криму.
Як написала Боброва в Instagram, вона прямувала до Києва разом з чоловіком колишнім фігуристом Андрієм Депутатом, до його батьків, щоб відсвяткувати ювілей свекрухи. За словами олімпійської чемпіонки, вона не зможе відвідувати Україну ще як мінімум три роки.
Боброва є чемпіонкою Олімпіади-2014 в командних змаганнях. Чоловік спортсменки народився в Києві і до 2010 року представляв Україну, а потім переїхав до Москви і став виступати за Росію.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський чемпіон світу з фігурного катання втік до Іспанії.
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