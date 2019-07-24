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"Вибачте за інтимні подробиці": олімпійська чемпіонка розповіла про користь неголених ніг

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Російська чемпіонка Олімпійських ігор 2016 року iз синхронного плавання Марія Шурочкіна розповіла, що не робить депіляцію перед виступами заради кращого контакту тіла з водою.

"Вибачте за інтимні подробиці, ми не голимо ноги. По-перше, це погана прикмета. По-друге, це трохи змінює відчуття в воді, воно вже не таке, як з волоссячком", - заявила спортсменка в ефірі "Російського радіо". За її словами, волосся допомагають краще відчувати рівень занурення в воду.

Шурочкіна також розповіла, що синхроністки не стрижуться перед великими турнірами. "Стригти волосся - це в цілому погана прикмета. У кожної дівчини є якісь свої забобони", - зазначила 11-разова чемпіонка світу.

Марія Шурочкіна

Марія Шурочкіна

Instagram

Марія Шурочкіна

Марія Шурочкіна

Instagram

Марія Шурочкіна

Марія Шурочкіна

Instagram

Марія Шурочкіна

Марія Шурочкіна

Instagram

Марія Шурочкіна

Марія Шурочкіна

Instagram

Марія Шурочкіна

Марія Шурочкіна

Instagram

Марія Шурочкіна

Марія Шурочкіна

Instagram

Марія Шурочкіна

Марія Шурочкіна

Instagram

Марія Шурочкіна

Марія Шурочкіна

Instagram

Марія Шурочкіна

Марія Шурочкіна

Instagram

Марія Шурочкіна

Марія Шурочкіна

Instagram

Марія Шурочкіна

Марія Шурочкіна

Instagram

Марія Шурочкіна

Марія Шурочкіна

Instagram

Марія Шурочкіна

Марія Шурочкіна

Instagram

Марія Шурочкіна

Марія Шурочкіна

Instagram

Марія Шурочкіна

Марія Шурочкіна

Instagram

Марія Шурочкіна

Марія Шурочкіна

Instagram

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