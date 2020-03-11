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11 березня • оновлено в 11:10
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Олімпіаду-2020 можуть перенести на рік або два

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Літні Олімпійські ігри в Токіо можуть перенести на рік або два, якщо їх не зможуть провести в цьому році через спалах коронавіруса.

Про це в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal розповів член виконавчої ради оргкомітету Олімпіади-2020 Харуюкі Такахасі.

"Я не вважаю можливим скасування Ігор, це могла б бути відстрочка. У МОК були б неприємності в разі скасування", – заявив функціонер, підкресливши, що американські телекомпанії заплатили великі гроші, щоб транслювати змагання.

Олімпіаду-2020 можуть перенести на рік або два

У разі перенесення літня Олімпіада може пройти в 2022 році, через кілька місяців після зимових Ігор в Пекіні-2022. Перенесення літніх Ігор може також означати проведення повторних кваліфікаційних турнірів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше організатори Ігор у Токіо розглядали можливість проведення Олімпіади без глядачів, виключно в телевізійному форматі.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Олімпіади-2020
Місце
Японія
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