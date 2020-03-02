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2 березня • оновлено в 11:26
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Олімпіада-2020 через коронавірус може пройти без глядачів

2.2т
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Олімпійські ігри 2020 року в Токіо можуть пройти без глядачів через коронавірус.

Як повідомляє Daily Mail, організатори Ігор розглядають варіант, за якого Олімпіада буде показана тільки в телевізійному режимі. Це рішення зможе задовольнити багатомільйонні телевізійні контракти і розглядається як альтернатива скасування заходу або перенесення в інше місце.

Олімпійські ігри в Токіо мають пройти з 24 липня по 9 серпня

Олімпійські ігри в Токіо мають пройти з 24 липня по 9 серпня

В організацію Олімпіади Японія вклала понад 12 мільярдів доларів і тепер прагне придушити побоювання про скасування Ігор або перенесення їх в інше місце. Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах підтримав позицію Токіо, заявивши, що його організація повністю підтримує проведення Олімпіади згідно з графіком – з 24 липня по 9 серпня.

Раніше через коронавірус вже скасовано або перенесено велику кількість міжнародних спортивних заходів. У ряді європейських країн довелося взяти паузу у футбольних чемпіонатах, а в Швейцарії під загрозою стоїть проведення чемпіонату світу з хокею.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • спалах коронавірусної інфекції COVID-19 вперше був виявлений наприкінці грудня минулого року в Китаї. З того моменту вірус проник більш ніж у 50 країн світу. При цьому зафіксовано близько 90 тисяч хворих, з них 3 тисячі померли.

  • Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила оцінку ризику коронавіруса до "дуже високого" на глобальному рівні.

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Автор
Денис Карпов
Теми
Коронавірус Олімпіади-2020 МОК
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