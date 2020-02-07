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7 лютого • оновлено в 07:31
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Олександра Солдатова: як виглядає російська чемпіонка світу, яка намагалася вчинити суїцид

3.8т
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Чотириразова чемпіонка світу з художньої гімнастики Олександра Солдатова 6 лютого стала одним з головних об'єктів обговорень в мережі.

21-річна спортсменка, за даними ЗМІ, вчинила спробу самогубства, завдавши собі кілька ударів ножем. При цьому росіянка сама викликала собі швидку і була терміново госпіталізована.

Олександра Солдатова: як виглядає російська чемпіонка світу, яка намагалася вчинити суїцид

Instagram Олександри Солдатової

Пізніше з'явився коментар самої Солдатової. Спочатку вона назвала свій вчинок дурницею, а потім і зовсім звинуватила пресу у брехні. "Пишуть повний жах, повну неправду. У мене просто немає слів. Мені хочеться або сміятися, чи плакати від того, що можна було таке написати без найменших доказів", – заявила спортсменка.

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Олександра Солдатова: як виглядає російська чемпіонка світу, яка намагалася вчинити суїцид

Instagram Олександри Солдатової

Олександра Солдатова: як виглядає російська чемпіонка світу, яка намагалася вчинити суїцид

Instagram Олександри Солдатової

Олександра Солдатова: як виглядає російська чемпіонка світу, яка намагалася вчинити суїцид

Instagram Олександри Солдатової

Олександра Солдатова: як виглядає російська чемпіонка світу, яка намагалася вчинити суїцид

Instagram Олександри Солдатової

Олександра Солдатова: як виглядає російська чемпіонка світу, яка намагалася вчинити суїцид

Instagram Олександри Солдатової

Олександра Солдатова: як виглядає російська чемпіонка світу, яка намагалася вчинити суїцид

Instagram Олександри Солдатової

Олександра Солдатова: як виглядає російська чемпіонка світу, яка намагалася вчинити суїцид

Instagram Олександри Солдатової

Олександра Солдатова: як виглядає російська чемпіонка світу, яка намагалася вчинити суїцид

Instagram Олександри Солдатової

Олександра Солдатова: як виглядає російська чемпіонка світу, яка намагалася вчинити суїцид

Instagram Олександри Солдатової

Олександра Солдатова: як виглядає російська чемпіонка світу, яка намагалася вчинити суїцид

Instagram Олександри Солдатової

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
художня гімнастика
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Брехня
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1
1
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
помойка обоза в своем репертуаре собирает с помоек разные сплетни .она уже опровергла сплетни выпустив ролик в инстограме
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3
1
Кактусов Иван
Кактусов Иван
Какой красивый девушка
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1
0
Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Кактусов Иван, девушка-то красивый,но склонен к самогубству.Если попробовала,обязательно в будущем осуществит...
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