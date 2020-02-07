Олександра Солдатова: як виглядає російська чемпіонка світу, яка намагалася вчинити суїцид

Чотириразова чемпіонка світу з художньої гімнастики Олександра Солдатова 6 лютого стала одним з головних об'єктів обговорень в мережі.

21-річна спортсменка, за даними ЗМІ, вчинила спробу самогубства, завдавши собі кілька ударів ножем. При цьому росіянка сама викликала собі швидку і була терміново госпіталізована.

Instagram Олександри Солдатової

Пізніше з'явився коментар самої Солдатової. Спочатку вона назвала свій вчинок дурницею, а потім і зовсім звинуватила пресу у брехні. "Пишуть повний жах, повну неправду. У мене просто немає слів. Мені хочеться або сміятися, чи плакати від того, що можна було таке написати без найменших доказів", – заявила спортсменка.

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Instagram Олександри Солдатової

Instagram Олександри Солдатової

Instagram Олександри Солдатової

Instagram Олександри Солдатової

Instagram Олександри Солдатової

Instagram Олександри Солдатової

Instagram Олександри Солдатової

Instagram Олександри Солдатової

Instagram Олександри Солдатової

Instagram Олександри Солдатової

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали фото 41-річної зірки гімнастики Лілії Подкопаєвої після трьох пологів.

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