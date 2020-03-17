Олександр Ємельяненко зробив важливу заяву про наступний бій

Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко заявив, що його поєдинок проти Магомеда Ісмаїлова, запланований на 3 квітня, перенесений через коронавірус.

Спочатку Ємельяненко-молодший опублікував відео, в якому сповістив підписників про перенесення бою через епідемію, а потім опублікував знімок з новою датою поєдинку, який тепер повинен пройти 24 липня в Москві на "ВТБ Арені".

Олександр Ємельяненко Instagram Олександра Емельяненко

Бій Ємельяненко - Ісмаїлов @alexemelyanenko

"Здрастуйте, здрастуйте, люди добрі! Наш бій із Магомедом Ісмаїловим перенесли на липень, всі турніри скасували через спалах коронавірусу. Ось такі невтішні новини у мене, я засмучений. Всім гарного дня і відмінного настрою. Буду готуватися далі, тренуватися і терпіти. Бувайте", – сказав Ємельяненко.

Нагадаємо, що останнім часом російський боєць проходив підготовку до цього протистояння в Грозному під особистим наглядом глави Чечні Рамзана Кадирова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кадиров посміявся над інтенсивністю тренувань Ємельяненка-молодшого, порівнявши їх із заняттями фізкультурою.

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