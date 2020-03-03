Олександр Ємельяненко жорстко відповів на звинувачення Сергія Харитонова

Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко відповів на слова важковаговика Сергія Харитонова про те, що він є насильником і несе небезпеку для суспільства.

"Харитоша! Ти знову зашипів на просторах інтернету. Об якого олов'яного солдатика ти свої зуби стесав. Люди, купіть йому коробку чупа-чупсів. Нехай краще см*кче, ніж вафельницю свою розкриває на просторах інтернету. А від мене тобі привіт, Харитоша. Подвійний привіт , Харитоша!" – сказав Ємельяненко на відео, опублікованому в Instagram.

Олександр Ємельяненко Instagram Олександра Емельяненко

Нагадаємо, що 3 квітня він проведе поєдинок проти Магомеда Ісмаїлова. Для того, щоб Олександр не зірвався в черговий раз з порушенням режиму, його відвезли в клуб "Ахмат".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Харитонов розповів історію про те, як Ємельяненко-молодший намагався згвалтувати дружину одного з самбістів збірної Росії під час тренувальних зборів.

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