Одна з найкрасивіших українських спортсменок виграла турнір з карате в Чилі

Дві медалі завоювала збірна України з карате на турнірі Karate1 Serie A в Сантьяго (Чилі). При цьому лідер команди Анжеліка Терлюга принесла українській збірній вищу, золоту нагороду.

Анжеліка Терлюга - чемпіонка змагань у Чилі Facebook Анжеліки Терлюгі

Як повідомляє прес-служба Української федерації карате, 27-річна одеситка на шляху до першого місця в категорії до 55 кг перемогла спортсменок з Туреччини (2:1), Італії (5:3), Єгипту (3:0), а в фіналі турніру обіграла давню конкурентку італійку Сару Кардін (2:0).

Переможний виступ Анжеліки Терлюгі в Чилі Facebook Анжеліки Терлюгі

Ще одну медаль і важливі залікові очки в олімпійський рейтинг принесла Галина Мельник (до 68 кг). Львівська каратистка завоювала "бронзу". В її активі перемога над філіппінкою (5:0), поразка від представниці Азербайджану (2:3) і успіх в протистояннях зі спортсменками з ПАР і Єгипту (обидва – 3:0).

Анжеліка Терлюга і Галина Мельник Українська федерація карате

Серія А Karate1 – друга за значимістю серія рейтингових турнірів, що проводяться під егідою Всесвітньої федерації карате.

Наступний етап серії пройде 9-21 червня в Стамбулі (Туреччина).

Відзначимо, що в 2020 році карате дебютує в олімпійській програмі на Іграх в Токіо, де збірна України має хороші шанси на медалі.

Анжеліка Терлюга Facebook Анжеліки Терлюгі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анжеліка Терлюга, яку називають однією з найкрасивіших українських спортсменок, була визнана найкращою каратисткою всіх часів у ваговій категорії до 55 кілограмів.

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