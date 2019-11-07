Одна з найкрасивіших українок визнана найкращою каратисткою всіх часів - фото чемпіонки

Українка Анжеліка Терлюга визнана найкращою каратисткою всіх часів у ваговій категорії до 55 кілограмів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Всесвітньої федерації карате (WKF), де в розділі "All Time Ranking" за підсумками сезону на рахунку одеситки 19 114 очок. Найближча переслідувачка Сара Кардін з Італії має 18 582 бали.

З початку 2019 року на шести турнірах Karate 1 Premier League Анжеліка Терлюга виграла п'ять золотих і одну бронзову медаль, а на чотирьох турнірах Karate 1 Series A взяла три нагороди: золото, срібло і бронзу.

В олімпійському рейтингу Терлюга (7087,5) йде другою, поступаючись лише туркені Серап Озчелік Сарапоглу (7657.5), яка представляє вагову категорію до 50 кг, але у відборі на Токіо-2020 вони мають загальний рейтинг.

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Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 у Токіо змагання з карате вперше будуть включені в офіційну програму Ігор.

Анжеліка займається карате з семи років. Своїми хобі вона називає шопінг і флай-йогу, а найбільшою мрією – стати хорошою мамою і дружиною. Варто відзначити, що серце однієї з найкрасивіших каратисток у світі не є вільним, вже кілька років вона зустрічається з колегою по цеху з Німеччини.

Тим часом сторінка яскравої блондинки в соцмережі приваблює не меншу кількість уболівальників, ніж її успіхи на татамі.

Анжеліка Терлюга Instagram Анжеліки Терлюги

Анжеліка Терлюга Instagram Анжеліки Терлюги

Анжеліка Терлюга Instagram Анжеліки Терлюги

Анжеліка Терлюга Instagram Анжеліки Терлюги

Анжеліка Терлюга Instagram Анжеліки Терлюги

Анжеліка Терлюга Instagram Анжеліки Терлюги

Анжеліка Терлюга Instagram Анжеліки Терлюги

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