Облив бензином: відомий регбіст згорів у машині з трьома дітьми

Колишній гравець Національної регбійної ліги (НРЛ) Роуен Бакстер облив себе, дружину і трьох дітей бензином, після чого підпалив їх в автомобілі на південному сході австралійського Брісбена.

Як повідомляє видання DailyMail, сам Бакстер вийшов з машини та встромив собі ножа в живіт. Його дружині Ханні вдалося вибратися з транспортного засобу, але через серйозні опіки вона була доставлена в лікарню, де бореться за своє життя.

сім'я Бакстера ABC

У зовнішньому світі всі вважали їх щасливою родиною, однак близькі люди знали, що дружина пішла від Роуена ще кілька місяців тому, почавши зустрічатися з іншим чоловіком. Ця ситуація стала великим ударом для колишнього гравця "Нью Зіленд Ворріорс", загнала його в глибоку депресію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Англії 19-річний футболіст був засуджений до довічного ув'язнення за згвалтування та вбивство шкільної подруги.

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