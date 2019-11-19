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19 листопада • оновлено в 13:04
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Билася в хіджабі: бійчиня ММА померла після бою в Англії

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У Великобританії померла 26-річна бійчиня змішаних єдиноборств (ММА) Саїда Алетаха. Спортсменці стало погано після поразки на аматорському турнірі в Саутгемптоні.

Як повідомляє Daily Star, дівчина отримала травму голови. У критичному стані її екстрено госпіталізували, проте вранці 17 листопада Саїда померла.

Організатори шоу виразили співчуття рідним спортсменки й зазначили, що на турнірі працювала бригада лікарів, яка зробила все можливе, щоб допомогти їй.

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Саїда Саї Алетаха – британка іранського походження. Вона одягала хіджаб і на тренування, і на поєдинки. Дівчина навчалася університеті Лафборо, вивчала дизайн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше трагічно загинула 18-річна чемпіонка України з боксу Аміна Булах, яка переходила залізничну колію в навушниках.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
кікбоксинг
Місце
Англія
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