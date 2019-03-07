Норвезькі лижники познущалися з росіян

Норвезькі лижники Йоханнес Клебо, Сондре Фосслі, Петтер Нортуг і Шур Рете позмагалися один з одним у потужності удару в одній популярній грі. Спортсменам потрібно було з усією силою вдарити грушу.

Лижникам запропонували повісити на снаряд зображення свого опонента. Клебо вирішив "вдарити" Олександра Большунова, а його партнер по збірній – лідера російської команди Сергія Устюгова, повідомляє lenta.ru.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу з лижних видів спорту між Клебо й Устюговим виник конфлікт. Норвежець підрізав свого суперника на трасі, а той після фінішу накинувся на нього з кулаками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська лижниця Джессіка Діггінс вразила уболівальників відкритим комбінезоном на чемпіонаті світу в Австрії. Спортсменка в футболці і шортах взяла участь у марафоні при температурі +2.

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