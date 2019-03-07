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/Інші види спорту

Норвезькі лижники познущалися з росіян

6.4тЧитати матеріал російською

Норвезькі лижники Йоханнес Клебо, Сондре Фосслі, Петтер Нортуг і Шур Рете позмагалися один з одним у потужності удару в одній популярній грі. Спортсменам потрібно було з усією силою вдарити грушу.

Лижникам запропонували повісити на снаряд зображення свого опонента. Клебо вирішив "вдарити" Олександра Большунова, а його партнер по збірній – лідера російської команди Сергія Устюгова, повідомляє lenta.ru.

Норвезькі лижники познущалися з росіян

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"Здали нерви": Росію принизили на чемпіонаті світу

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу з лижних видів спорту між Клебо й Устюговим виник конфлікт. Норвежець підрізав свого суперника на трасі, а той після фінішу накинувся на нього з кулаками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська лижниця Джессіка Діггінс вразила уболівальників відкритим комбінезоном на чемпіонаті світу в Австрії. Спортсменка в футболці і шортах взяла участь у марафоні при температурі +2.

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Тема
лижні гонки
Особа
Сергiй Устюгов
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Петров Игорь
Петров Игорь
...нерукопожатные,помордебитые,одним словом-изгои.
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Это акт поддержки украины . Весь мир с нами . Сугс
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минин евген
минин евген
над кацапскими голодранцами уже давно весь мир смеётся и все издеваются, но слепо-глухие козлики делают вид, что не замечают. и потупив глазики стойко переносчт все унижения и оскорбления. давно кацапьё смирилось, что они убогие изгои. судьба!
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
минин евген, США гораздо более издеваются над Украиной.
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