Чемпіонка Абсолютного бійцівського чемпіонату ( UFC ) в жіночiй найлегшій вазі з Киргизії Валентина Шевченко на турнірі UFC238 ефектно перемогла представницю США Джесіку Ай.

У другому раунді Валя потрясла суперницю, двічі приклавшись по корпусу, а потім зловила убивчим хай-кіком. Фанати в коментарях вже встигли охрестити цей удар ногою в голову нокаутом року.

Для Шевченко ця перемога стала 16-ю при трьох поразках в кар'єрі. Ай перемагала 15 разів і програвала в семи випадках, ще один бій був залишений без результату.

Шевченко - Ай

Шевченко - Ай

Шевченко - Ай

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що чемпіонка UFC знялася повністю голою з виграним поясом. Відвертий знімок дівчина розмістила у себе в Instagram.

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