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14 березня • оновлено в 21:28
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Незважаючи на коронавірус: Японія заявила, що проведе Олімпіаду

8.2т
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Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що Олімпійські ігри в Токіо (24 липня по 9 серпня) відбудуться як і було заплановано, незважаючи на пандемію коронавiрусу.

Сіндзо Абе

Сіндзо Абе

"Ми подолаємо поширення інфекції і проведемо Олімпіаду без проблем, як і планувалося", - наводить BBC слова прем'єр-міністра.

Абе уточнив, що остаточне рішення залишається за Міжнародним олімпійським комітетом.

Відзначимо, що на момент публікації новини в Японії зареєстровано 804 випадки зараження коронавірусом. Померло 22 особи.

Статистика поширення коронавируса в Японії на 14 березня

Статистика поширення коронавируса в Японії на 14 березня

worldometers.info

Як заявив член виконавчої ради оргкомітету Олімпіади-2020 Харуюкі Такахасі Літні ОІ можуть перенести на рік або два.

Раніше організатори Ігор у Токіо розглядали можливість проведення Олімпіади без глядачів, виключно в телевізійному форматі.

Експрезидент Всесвітнього антидопінгового агентства Дік Паунд повідомив, що рішення про проведення Олімпіади в Японії повинні прийняти не пізніше кінця травня

Також стало відомо за яких умов Олімпіади-2020 може бути скасована. При цьому можливе скасування обійдеться Японії в 74,2 млрд доларів.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Олімпіади-2020 Коронавірус
Особа
Сіндзо Абе
Місце
Японія Токіо
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