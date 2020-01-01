Нереальний гол бічними "ножицями" допоміг "Вест Хему" виграти перший матч при новому тренері

Французький нападник "Вест Хема" Себастьєн Аллер відзначився розкішним ударом в 21-му турі чемпіонату Англії з футболу в Прем'єр-лізі.

На 25-й хвилині гри проти "Борнмута" після передачі Райана Фредріксен Аллер ефектно пробив бічними "ножицями". М'яч влучив у дальню штангу і від неї відскочив у ворота суперника. Зустріч завершилася з рахунком 4:0.

Ця перемога стала першою в команді українця Андрія Ярмоленка, після зміни головного тренера. Мануеля Пеллегріні на посту наставника команди змінив Девід Мойес.

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