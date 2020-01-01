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1 січня • оновлено в 23:47
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Нереальний гол бічними "ножицями" допоміг "Вест Хему" виграти перший матч при новому тренері

Нереальний гол бічними "ножицями" допоміг "Вест Хему" виграти перший матч при новому тренері
Форварду вдався розкішний удар
1.3т Читати матеріал російською

Французький нападник "Вест Хема" Себастьєн Аллер відзначився розкішним ударом в 21-му турі чемпіонату Англії з футболу в Прем'єр-лізі.

На 25-й хвилині гри проти "Борнмута" після передачі Райана Фредріксен Аллер ефектно пробив бічними "ножицями". М'яч влучив у дальню штангу і від неї відскочив у ворота суперника. Зустріч завершилася з рахунком 4:0.

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Ця перемога стала першою в команді українця Андрія Ярмоленка, після зміни головного тренера. Мануеля Пеллегріні на посту наставника команди змінив Девід Мойес.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія
Тег
ФК Вест Хем
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