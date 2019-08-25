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Непереможний український боєць задушив суперника в Bellator

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Знаменитий український боєць змішаних єдиноборств (MMA) Ярослав Амосов (22-0) на турнірі Bellator 225 в Бріджпорті (США) переміг 30-річного американця Девіда Рікелза (21-6-0, США).

25-річний уродженець Ірпеня впевнено почав бій у рамках проміжної ваги до 79 кг, активно працюючи в стійці. У другому раунді Амосов перевів зустріч в партер, де ефектно завершив її задушливим прийомом.

"Всім привіт! Велике спасибі за привітання! За підтримку! Дуже багато повідомлень, не встигаємо всім відповісти", - подякував Ярослав своїм фанатам в Instagram.

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Відзначимо, що для Амосова ця зустрічала стала третьою в знаменитiй промоції. У лютому цього року на турнірі Bellator 216 Амосов переміг 34-річного бразильця Еріка Сілву (20-10).

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Тема
MMA
Особа
Ярослав Амосов
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
а что скажет Фарион с НицоЁм?
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