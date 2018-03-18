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Непереможний боєць Кадирова капітально зганьбився в UFC, встановивши антирекорд

11.7тЧитати новину російською

Російський боєць напівважкої ваги грозненського клубу "Ахмат" Магомед Анкалаев в першому ж бою в UFC встановив антирекорд цієї організації.

25-річний дагестанець, який до цього все 9 поєдинків в кар'єрі завершував перемогою, програв на останній секунді Полу Крейгу з Шотландії. Зупинка стала найпізнішої в історії трехраундових боїв UFC.

Анкалаев впевнено вів весь бій, а в третьому раунді шотландцеві довелося бігати, так як його били і в стійці і в партері.

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Незважаючи на таке перевагу Крейг показав фантастичну мужність і повернувся в бій, здобувши перемогу за секунду до гонгу.

Російські фанати назвали такий виступ грозненського бійця справжньою ганьбою.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що кікбоксера нокаутували страшним "ударом з відеогри".

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UFC
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