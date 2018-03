Непереможний боєць Кадирова капітально зганьбився в UFC, встановивши антирекорд

Російський боєць напівважкої ваги грозненського клубу "Ахмат" Магомед Анкалаев в першому ж бою в UFC встановив антирекорд цієї організації.

25-річний дагестанець, який до цього все 9 поєдинків в кар'єрі завершував перемогою, програв на останній секунді Полу Крейгу з Шотландії. Зупинка стала найпізнішої в історії трехраундових боїв UFC.

Анкалаев впевнено вів весь бій, а в третьому раунді шотландцеві довелося бігати, так як його били і в стійці і в партері.

Ankalaev comes out with some HEAT in round 3! Craig is hurt! #UFCLondon pic.twitter.com/UV0zersgsC

Незважаючи на таке перевагу Крейг показав фантастичну мужність і повернувся в бій, здобувши перемогу за секунду до гонгу.

OH MY !!!! @PCraigMMA pulls off the MIRACLE upset in the final 5 seconds and gets the submission victory !! WOW !!! #UFCLondon pic.twitter.com/iQ6en9TokC