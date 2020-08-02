Непереможний американський боєць UFC зазнав першої поразки сенсаційним нокаутом

Непереможний американський боєць змішаних єдиноборств (MMA) вірменського проісхожеднія Едмені Шахбазян зазнав першої поразки в кар'єрі після 11 тріумфів підряд, поступившись співвітчизнику Дереку Брансону.

Головний бій в середній вазі на турнірі UFC on ESPN + 31, який пройшов в продакшн-студії UFC APEX в Лас-Вегасі, завершився достроково.

22-річний Шахбазян виглядав абсолютним фаворитом перед початком бою і непогано провів перший раунд.

Ставки перед початком бою

Однак в подальшому Брансон зміг перевести поєдинок в партер, де почав методично бити суперника.

На 26-й секунді фінального відрізку рефері зупинив бій і зафіксував перемогу темношкірого американця технічним нокаутом.

Брансон в партері б'є Шахбазяна

Шахбазян пропускає удар від Брансон

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Як повідомляв OBOZREVATEL, грузинський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Роман Долідзе (7-0), шість разів вигравав чемпіонат України WWFC, ефектно дебютував в Абсолютний бійцівський чемпіонаті (UFC).