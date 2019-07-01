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Неймовірний гімн та ще 5 кращих моментів України на Європейських іграх 2019

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Європейські ігри тільки "стають на ноги", і Україна залишила фундаментальний слід у становленні Ігор - українці на ЄІ-2019 зайняли в медальному заліку 3 місце, завоювавши 51 медаль!

У Мінську, де з 21-го по 30 червня проходили другі Європейські ігри, Україна не обійшлася без тріумфів майже в кожному з 15-ти видів спорту. А в деяких, як у легкій атлетиці, боксі та веслуванні, наші спортсмени завоювали цілу "пачку" нагород. Так Україна, можна сказати, стала одним з "законодавців мод" на Європейських іграх - при всіх внутрішніх проблемах українці показують, як варто утримувати планку високого рівня і добувати яскраві перемоги.

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Україна в трійці кращих! Підсумковий медальний залік Європейських ігор-2019

Фактично кожен змагальний день дарував уболівальникам українські емоції. OBOZREVATEL підводить підсумок виступів "синьо-жовтих" на ОІ-2019 і знаходить найяскравіші моменти в перемогах українців в Мінську.

Багатостраждальний Верняєв знову повертається і бере три медалі

В останні роки кар'єра Олега Верняєва складається в основному з трьох речей - травм, лікування і повернення до гімнастики. У минулому році гімнаст пропустив великий період через травму плеча, ще раніше переніс дві операції на ногах, більше відновлюючись від травм, ніж виступаючи на снарядах.

Олег Верняєв

Олег Верняєв

Проте, переможець ОІ-2016 не здавався і зумів повноцінно виступити на Європейських іграх в Мінську. І не просто виступити, а "вистрілити" трьома медалями! Після всіх травм і найтяжчого 2018-го для Верняєва такий результат можна прирівняти з перемогою на Олімпіаді.

Спочатку Олег взяв два "срібла" - у вправах на коні та в спортивній гімнастиці, а трохи пізніше "підвів риску" золотою медаллю на брусах.

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Досвідчена Костевич побила рекорд ЄІ в стрільбі

Українка Олена Костевич була одним з найдосвідченіших учасників Ігор в Мінську, маючи за плечима ще перемогу на Олімпіаді-2004. І в Мінську Костевич знову здивувала.

Олена Костевич

Олена Костевич

Однак в даному випадку Олена в командному виступі з Олегом Омельчуком потрапила в невеликий парадокс. Українці в стрільбі з малокаліберного пістолета на 50 метрів побили рекорд ЄІ, але при цьому не потрапили в медальний фінал.

Український рекорд в дисципліні на 50 метрів склав 307 очок, який протримається мінімум 4 роки до наступних ЄІ. Однак в самому півфінальному поєдинку, що складається з декількох дисциплін, Україна поступилася Білорусі всього на 1 очко. А однією з причин стали технічні проблеми з пістолетом у Костевич.

Хижняк здолав кримчанина і змусив заговорити про себе

Одним з відкриттів ЄІ-2019 для Європи став 23-річний український боксер Олександр Хижняк, в результаті завоювавший "золото". Крім цього Олександр допоміг збірній України виграти командний турнір. У чвертьфіналі змагань своєї ваговій категорії українець здобув важливу перемогу над росіянином Глібом Бакши.

Олександр Хижняк (зліва)

Олександр Хижняк (зліва)

Для українців цей поєдинок мав підвищену принциповість, так як Хижняк бився з росіянином Бакши - кримчанином з Сімферополя, який прийняв російське громадянство. У розмовах про бій не обійшлося без епітета "зрадник України", а для нашої делегації поразка в цьому поєдинку стала неприпустимою. Але Хижняк впевнено впорався з Бакши, надалі розділивши з командою золоті медалі командного турніру, а про боксера все більше говорять як про наступного "Ломаченко".

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Двічі за день перемогли Росію веслом

Одна з найбільш важливих і гарячих дуелей України та Росії відбулася у веслуванні. І українці двічі виявилися попереду, нехай і на лічені мілісекунди.

Ігор Сиромятников і Олег Кухарик

Ігор Сиромятников і Олег Кухарик

noc-ukr.org

Спочатку дует наших веслувальників Олег Кухарик та Олександр Сиромятніков взяли "срібло" в заїзді на 1 000 метрів на байдарках-двійках, випередивши представників Росії "ніс в ніс" на 0.155 секунди. А потім, в той же день, Юрій Вандюк та Андрій Рибачок також виграли мікро-дуель у росіян в запливі каное-двійок на 1 000 метрів (тут українці також взяли срібну медаль).

Беленюк не залишив Україну без золота, а глядачів - без гопака

Куди ж на міжнародних змаганнях без перемог Жана Беленюк. Український борець не залишався в тіні на ЄІ-2019 і завоював "золото" у ваговій категорії до 87 кг.

Жан Беленюк

Жан Беленюк

У фінальному поєдинку Беленюк розібрався в с азербайджанцем Ісламом Аббасовим (3:1), після чого традиційно зробив своє "коло вітання" з українським прапором. Але в цей раз Жан не обмежився прапором - на емоціях борець видав ефектний гопак, викликавши овації місцевої публіки. Це стало одним з найяскравіших святкувань перемоги на ЄІ-2019.

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Супермомент прощання - гімн України у виконанні 18 легкоатлетів

Навіть в командних видах спорту таке практично неможливо побачити, коли гімн виконує одночасно більше 15-ти осіб однієї команди. У Мінську ж вийшло взагалі шикарно - збірна України з легкої атлетики виграла "золото" в командних виступах і разом піднялася на п'єдестал.

Українська команда з легкої атлетики на ОІ-2019

Українська команда з легкої атлетики на ОІ-2019

noc-ukr.org

Відразу 18 осіб отримали медалі та стали разом, коли заграв гімн України. Майже всі наші спортсмени підхопили гімн, створивши неймовірну атмосферу і змусивши трибуни дійсно слухати "Ще не вмерла України". Цей момент залишився як один з найбільш пам'ятних у других Європейських іграх.

Бонус: як Хижняк змусив Путіна слухати гімн України

Волею випадку в Мінську до українських успіхів "доторкнувся" і Володимир Путін. Президент Росії прибув на фінал змагань з боксу, який в підсумку виграв українець Хижняк. За правилами, тріумфатора вітали національним гімном його країни, і Путіну разом з іншими гостями нічого не залишалося, як встати і прослухати "Ще не вмерла".

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Теми
Європейські ігри 2019Олімпіади-2020
Особи
Олег ВерняєвОлександр ХижнякЖан БеленюкОлена КостевичВолодимир Путін
Місце
БілорусьМінськ
Теги
Національний олімпійський комітет УкраїниЗбірна України з боксугімн України
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Особенно понравился коренной украинец - Жан Беленюк..)))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Ну вот,даже 0БОЗ признал Крым....Для украинцев этот поединок обрел повышенную принципиальность, так как Хижняк дрался с россиянином Бакши - крымчанином из Симферополя.....у меня всё ))))
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