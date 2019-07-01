Неймовірний гімн та ще 5 кращих моментів України на Європейських іграх 2019

Європейські ігри тільки "стають на ноги", і Україна залишила фундаментальний слід у становленні Ігор - українці на ЄІ-2019 зайняли в медальному заліку 3 місце, завоювавши 51 медаль!

У Мінську, де з 21-го по 30 червня проходили другі Європейські ігри, Україна не обійшлася без тріумфів майже в кожному з 15-ти видів спорту. А в деяких, як у легкій атлетиці, боксі та веслуванні, наші спортсмени завоювали цілу "пачку" нагород. Так Україна, можна сказати, стала одним з "законодавців мод" на Європейських іграх - при всіх внутрішніх проблемах українці показують, як варто утримувати планку високого рівня і добувати яскраві перемоги.

Фактично кожен змагальний день дарував уболівальникам українські емоції. OBOZREVATEL підводить підсумок виступів "синьо-жовтих" на ОІ-2019 і знаходить найяскравіші моменти в перемогах українців в Мінську.

Багатостраждальний Верняєв знову повертається і бере три медалі

В останні роки кар'єра Олега Верняєва складається в основному з трьох речей - травм, лікування і повернення до гімнастики. У минулому році гімнаст пропустив великий період через травму плеча, ще раніше переніс дві операції на ногах, більше відновлюючись від травм, ніж виступаючи на снарядах.

Олег Верняєв

Проте, переможець ОІ-2016 не здавався і зумів повноцінно виступити на Європейських іграх в Мінську. І не просто виступити, а "вистрілити" трьома медалями! Після всіх травм і найтяжчого 2018-го для Верняєва такий результат можна прирівняти з перемогою на Олімпіаді.

Спочатку Олег взяв два "срібла" - у вправах на коні та в спортивній гімнастиці, а трохи пізніше "підвів риску" золотою медаллю на брусах.

Досвідчена Костевич побила рекорд ЄІ в стрільбі

Українка Олена Костевич була одним з найдосвідченіших учасників Ігор в Мінську, маючи за плечима ще перемогу на Олімпіаді-2004. І в Мінську Костевич знову здивувала.

Олена Костевич

Однак в даному випадку Олена в командному виступі з Олегом Омельчуком потрапила в невеликий парадокс. Українці в стрільбі з малокаліберного пістолета на 50 метрів побили рекорд ЄІ, але при цьому не потрапили в медальний фінал.

Український рекорд в дисципліні на 50 метрів склав 307 очок, який протримається мінімум 4 роки до наступних ЄІ. Однак в самому півфінальному поєдинку, що складається з декількох дисциплін, Україна поступилася Білорусі всього на 1 очко. А однією з причин стали технічні проблеми з пістолетом у Костевич.

Хижняк здолав кримчанина і змусив заговорити про себе

Одним з відкриттів ЄІ-2019 для Європи став 23-річний український боксер Олександр Хижняк, в результаті завоювавший "золото". Крім цього Олександр допоміг збірній України виграти командний турнір. У чвертьфіналі змагань своєї ваговій категорії українець здобув важливу перемогу над росіянином Глібом Бакши.

Олександр Хижняк (зліва)

Для українців цей поєдинок мав підвищену принциповість, так як Хижняк бився з росіянином Бакши - кримчанином з Сімферополя, який прийняв російське громадянство. У розмовах про бій не обійшлося без епітета "зрадник України", а для нашої делегації поразка в цьому поєдинку стала неприпустимою. Але Хижняк впевнено впорався з Бакши, надалі розділивши з командою золоті медалі командного турніру, а про боксера все більше говорять як про наступного "Ломаченко".

Двічі за день перемогли Росію веслом

Одна з найбільш важливих і гарячих дуелей України та Росії відбулася у веслуванні. І українці двічі виявилися попереду, нехай і на лічені мілісекунди.

Ігор Сиромятников і Олег Кухарик noc-ukr.org

Спочатку дует наших веслувальників Олег Кухарик та Олександр Сиромятніков взяли "срібло" в заїзді на 1 000 метрів на байдарках-двійках, випередивши представників Росії "ніс в ніс" на 0.155 секунди. А потім, в той же день, Юрій Вандюк та Андрій Рибачок також виграли мікро-дуель у росіян в запливі каное-двійок на 1 000 метрів (тут українці також взяли срібну медаль).

Беленюк не залишив Україну без золота, а глядачів - без гопака

Куди ж на міжнародних змаганнях без перемог Жана Беленюк. Український борець не залишався в тіні на ЄІ-2019 і завоював "золото" у ваговій категорії до 87 кг.

Жан Беленюк

У фінальному поєдинку Беленюк розібрався в с азербайджанцем Ісламом Аббасовим (3:1), після чого традиційно зробив своє "коло вітання" з українським прапором. Але в цей раз Жан не обмежився прапором - на емоціях борець видав ефектний гопак, викликавши овації місцевої публіки. Це стало одним з найяскравіших святкувань перемоги на ЄІ-2019.

Супермомент прощання - гімн України у виконанні 18 легкоатлетів

Навіть в командних видах спорту таке практично неможливо побачити, коли гімн виконує одночасно більше 15-ти осіб однієї команди. У Мінську ж вийшло взагалі шикарно - збірна України з легкої атлетики виграла "золото" в командних виступах і разом піднялася на п'єдестал.

Українська команда з легкої атлетики на ОІ-2019 noc-ukr.org

Відразу 18 осіб отримали медалі та стали разом, коли заграв гімн України. Майже всі наші спортсмени підхопили гімн, створивши неймовірну атмосферу і змусивши трибуни дійсно слухати "Ще не вмерла України". Цей момент залишився як один з найбільш пам'ятних у других Європейських іграх.

Бонус: як Хижняк змусив Путіна слухати гімн України

Волею випадку в Мінську до українських успіхів "доторкнувся" і Володимир Путін. Президент Росії прибув на фінал змагань з боксу, який в підсумку виграв українець Хижняк. За правилами, тріумфатора вітали національним гімном його країни, і Путіну разом з іншими гостями нічого не залишалося, як встати і прослухати "Ще не вмерла".

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