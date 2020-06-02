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2 червня • оновлено в 14:08
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"Не знаю, що кололи": екслижниця збірної Росії Поліна Єрмошина розповіла про страшні речі на змаганнях

2.5т
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Колишня лижниця збірної Росії і багаторазова чемпіонка країни серед дівчат Поліна Єрмошина розповіла, що неодноразово бачила шприци в роздягальнях на юнацьких першостях РФ.

"Я це бачила, так. Жах. Для мене загадка, як тренери взагалі на таке йдуть. Вони ж несуть відповідальність за неповнолітніх..." – зізналася Єрмошина в інтерв'ю виданню Спорт-Експрес.

Поліна Єрмошина

Поліна Єрмошина

@ polina.ermoshina

Вона зазначила, що не знає, який саме препарат тренери кололи спортсменам.

"Я ж не знаю, що вони там кололи. Може, це зовсім не ЕПО, а який-небудь вітамін С. Я люблю такий приклад: якщо ви їдете за кермом, ви ж не думаєте, що хтось інший перевищує швидкість. Ну, здійснює хтось порушення, і що? Ти ж все одно думаєш тільки про себе і про речі, які залежать безпосередньо від тебе ", – розповіла лижниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіонку Росії по велоспорту Олександру Гончарову жорстко покарали за вживання допінгу.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
лижні гонки
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