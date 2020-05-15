"Не відпущу": Грицай розповів, як переможе Усика

Український борець Богдан Грицай, який викликав на бій без правил боксера Олександра Усика, висловив упевненість у своїй перемозі у можливому поєдинку.

За словами чемпіона Європи серед молоді, у нього є чіткий план на протистояння з супертяжем.

"Я думаю, виграю у нього. Знаю, що мені робити з боксером. Думаю, шансів у нього немає. Я його зіб'ю в партер і не відпущу. В його відео немає жодних правил, про які він говорить. Заходить проста людина й отримує нокаут. Немає ні суддів, нічого... Тому я прийшов до нього з боями без правил", – сказав Грицай в інтерв'ю "Сегодня".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Богдан Грицай викликав Олександра Усика на поєдинок без правил після того, як боксер показав відео з нокаутом "диванного експерта". Супертяж зі свого боку звинуватив Грицая та українців у прямих погрозах.

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