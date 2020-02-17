Не Шовковський: стало відомо ім'я глави Держагентства спорту України

Керівником Державного агентства спорту, яке найближчим часом з'явиться в Україні, буде президент національної федерації карате Сергій Левчук, який переміг у спеціальному конкурсі.

Сергій Левчук Facebook Сергія Левчука

Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в своєму телеграм-каналі.

Всього в конкурсі на посаду керівника брало участь 27 кандидатів.

Серед основних пріоритетів Державного агентства спорту міністр виділив: якісну підготовку до Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо, реформи спорту, підготовку і проведення чемпіонатів Європи з художньої гімнастики і бадмінтону, які пройдуть цього року в Києві, і забезпечення якісної та прозорої роботи Укрспортзабезпечення і системи закупівлі спортивного інвентарю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше одним з основних претендентів на посаду головного спортивного менеджера називали легендарного голкіпера "Динамо" і збірної України Олександра Шовковського.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!