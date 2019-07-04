"Не шкодую": грузинський регбіст посміявся над відстороненням з російської команди

Грузинський регбіст Реваз Бродзелі посміявся над рішенням відрахувати його з московського клубу "Слава" за антиросійський жест.

Спортсмен разом зі своїм співвітчизником Сабою Ілурідзе прикрив одне око рукою в матчі Кубка Росії з "Кубанню", висловлюючи солідарність з учасниками акцій протесту в Тбілісі.

Реваз Броддзелі регбі-клуб "Слава"

"Мій жест був правильно витлумачений. Рішення було прийнято Федерацією регбі Росії, і команда не могла з цим посперечатися. Про своє майбутнє поки нічого сказати не можу – або продовжу кар'єру в Грузії, або буду грати за її межами. Хочу сказати, що я ні краплі не шкодую про свій вчинок. Це смішна реакція Росії", – цитує Бродзелі popsport.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька грузинських футбольних команд провели акцію протесту проти агресії Росії. При цьому в УЄФА на запит росіян відмовилися розглядати цей вчинок.

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