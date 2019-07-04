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"Не шкодую": грузинський регбіст посміявся над відстороненням з російської команди

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Грузинський регбіст Реваз Бродзелі посміявся над рішенням відрахувати його з московського клубу "Слава" за антиросійський жест.

Спортсмен разом зі своїм співвітчизником Сабою Ілурідзе прикрив одне око рукою в матчі Кубка Росії з "Кубанню", висловлюючи солідарність з учасниками акцій протесту в Тбілісі.

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Реваз Броддзелі

Реваз Броддзелі

регбі-клуб "Слава"

"Мій жест був правильно витлумачений. Рішення було прийнято Федерацією регбі Росії, і команда не могла з цим посперечатися. Про своє майбутнє поки нічого сказати не можу – або продовжу кар'єру в Грузії, або буду грати за її межами. Хочу сказати, що я ні краплі не шкодую про свій вчинок. Це смішна реакція Росії", – цитує Бродзелі popsport.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька грузинських футбольних команд провели акцію протесту проти агресії Росії. При цьому в УЄФА на запит росіян відмовилися розглядати цей вчинок.

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Протести в Грузіїрегбі
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Обозреватель ...давай полностью интервью этого бородача...смелее...аля Гудкова
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Я должен сразу сказать — это не был политический жест. Никакая не провокация. Все было спонтанно, вылезло прямо из души. Просто мы как грузины — большие патриоты. Так что это был не ответ на российско-грузинскую ссору, это только знак поддержки нашего народа», — заявил он.....И только...Обозреватель...ты пропустил предлог...НЕ..перед словами правильно истолкован...он именно сказал ...не правильно истолкован его жест...как мерзко тут все преподносится...тьфу..
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Читал вчера его полное интервью...он там извинялся..мол его не так поняли..и очень очень сожалеет..Обозреватель размести все его интервью..не надо выхватывать отдельные слова..К тому же прикладывание одной руки к глазу он лично объяснил..что это поддержка девушки которой пулей выбили глаз...полицейские в Тбилиси при разгоне митинга на прошлой неделе...))
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