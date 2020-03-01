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1 березня • оновлено в 20:03
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"Не потрібно чекати див від Зеленського": Верняєв дав пораду українцям

6.6т
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Знаменитий український гімнаст Олег Верняєв впевнений, що жителям України не варто чекати дива від глави держави Володимира Зеленського.

"Не чекати див від Зеленського": Верняєв дав пораду українцям

"Хочу вірити, що у президента все вийде. Так, він не має досвіду. Але я не бачу нічого доброго в старих політиках. Можу помилятися, але схоже на те, що система там вже настільки налагоджена, що не зміниться ніколи. Взагалі, вважаю, що нам потрібно не чекати див від президента, а починати з себе. З самого елементарного. Наприклад, їдеш на машині і бачиш, як перед тобою з вікна один викидає недопалок, інший – пакет, третій плює. Часто буваючи в Європі, переконуюся, що ми не будемо такими, як вони. Років 35 потрібно, щоб щось в нашій свідомості змінилося", - цитує Верняєва Главком.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарний футболіст київського "Динамо" Леонід Буряк заявив, що бачить позитивні зрушення в країні після приходу на пост президента Володимира Зеленського.

При цьому він зазначив, що українцям потрібно вірити в себе і намагатися змінювати своє життя.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Володимир Зеленський Олег Верняєв
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