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17 січня • оновлено в 19:14
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МакГрегор – Серроне: Конор вразив усіх на прес-конференції

1.1т
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Зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор здивував всіх під час прес-конференції напередодні бою з Дональдом Серроне.

Ірландець повертається в октагон 18 січня через півтора року після поєдинку проти росіянина Хабіба Нурмагомедова. Звиклі до яскравих висловлювань Конора фанати і журналісти були збентежені поведінкою бійця на медіа-зустрічі. МакГрегор відмовився від так званого треш-току, продемонструвавши повагу до опонента.

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"Я насолоджуюся моментом. В залі був справжній дух суперництва і відмінна енергетика. Я просто реагував на ситуацію. Атмосфера була хорошою, з повагою. Зустрічайте зміни!" – пояснив свою поведінку сам ірландський ексчемпіон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аналітики назвали Конора МакГрегора фаворитом поєдинку проти Дональда Серроне, віддавши ірландцеві незначну перевагу.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
UFC МакГрегор – Серроне
Особа
Конор МакГрегор
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