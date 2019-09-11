Не Хабіб: UFC назвала кращого бійця світу

Росіянин Хабіб Нурмагомедов не зміг очолити рейтинг кращих незалежно (pound-for-pound, P4P) від вагової категорії в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC).
Дагестанець 7 вересня переміг задушливим прийомом у третьому раунді американця Дастіна Пор'є, що не допомогло йому зрушити з другого рядка P4P. Лідерство продовжив утримувати американець Джон Джонс, який є чемпіоном напівважкої ваги і наймолодшим чемпіоном в історії UFC.
Хабіб Нурмагомедов
Джон Джонс
Instagram Джона Джонса
На третьому рядку розташувався ще один представник США Генрі Сехудо – чемпіон у легшій та найлегшій вазі.
Головна зірка UFC ірландець Конор МакГрегор піднявся на дві позиції та посідає 11-е місце.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ вперше розкрили особистість дружини Хабіба Нурмагомедова, яку він ретельно приховує від громадськості.
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