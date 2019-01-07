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Не Хабіб: МакГрегор назвав суперника на перший бій року

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Зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор назвав найбільш бажаного суперника для першого поєдинка в 2019 року.

На своїй сторінці в соціальній мережі Twitter ірландець викликав на бій японця Теншина Нацукаву, який 31 грудня програв легендарному Флойду Мейвезеру. "Я хочу поїхати в Токіо, щоб зустрітися з Теншіном Нацукавою в бою за правилами змішаних єдиноборств. До початку літа. Будь ласка, організуйте його в цей момент. Щиро Ваш. Чемпіон", – написав МакГрегор.

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

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Відзначимо, що раніше президент UFC Дана Уайт оголосив про те, що в нинішньому році Конор проведе матч-реванш з росіянином Хабібом Нурмагомедовим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали обман в поєдинку між Флойдом Мейвезером проти Теншіна Нацукави. Бій завершився нокаутом японця в першому раунді.

Особа
Конор МакГрегор
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