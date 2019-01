Не Хабіб: МакГрегор назвав суперника на перший бій року

Зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор назвав найбільш бажаного суперника для першого поєдинка в 2019 року.

На своїй сторінці в соціальній мережі Twitter ірландець викликав на бій японця Теншина Нацукаву, який 31 грудня програв легендарному Флойду Мейвезеру. "Я хочу поїхати в Токіо, щоб зустрітися з Теншіном Нацукавою в бою за правилами змішаних єдиноборств. До початку літа. Будь ласка, організуйте його в цей момент. Щиро Ваш. Чемпіон", – написав МакГрегор.

I wish to go to Tokyo to face Tenshin Nasukawa in a Mixed Martial Arts exhibition bout.

Before this summer.

Please arrange this, this instant.

Yours sincerely

The champ champ. @ufc @ParadigmSM