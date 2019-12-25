"Не думаю, що війна": Хабіб назвав умову реваншу проти Конора

Чемпіон UFC у легкій вазі росіянин Хабіб Нурмагомедов вважає, що між ним та ірландцем Конором МакГрегором немає ворожнечі.

Хабіб Нурмагомедов і Конор МакГрегор "Спорт-Експрес"

"Я б не говорив, що у мене війна з Конором. Він прагнув до того ж, до чого прагнув і я. Він чекає реваншу? Передайте йому, нехай виграє десять боїв поспіль. Поєдинок, яким я пишаюся найбільше? Бій, в якому я не мав права програвати. Передостанній мій бій", – наводить слова Нурмагомедова Vesti.kz.

Нагадаємо, передостанній поєдинок Нурмагомедов провів у жовтні 2018 року, коли достроково переміг Конора МакГрегора. Потім росіянин відстояв чемпіонський пояс в легкій вазі проти Дастіна Порьє. Наступний бій Хабіба запланований на 18 квітня 2020 року. Він зустрінеться з Тоні Фергюсоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент UFC Дейна Уайт озвучив умови реваншу Хабіба і Конора.

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