Головна Новини
25 грудня • оновлено в 12:12
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

"Не думаю, що війна": Хабіб назвав умову реваншу проти Конора

1.3т
Читати матеріал російською

Чемпіон UFC у легкій вазі росіянин Хабіб Нурмагомедов вважає, що між ним та ірландцем Конором МакГрегором немає ворожнечі.

Хабіб Нурмагомедов і Конор МакГрегор

Хабіб Нурмагомедов і Конор МакГрегор

"Спорт-Експрес"

"Я б не говорив, що у мене війна з Конором. Він прагнув до того ж, до чого прагнув і я. Він чекає реваншу? Передайте йому, нехай виграє десять боїв поспіль. Поєдинок, яким я пишаюся найбільше? Бій, в якому я не мав права програвати. Передостанній мій бій", – наводить слова Нурмагомедова Vesti.kz.

Новини
Офіційно: UFC назвав дату бою Хабіб - Фергюсон

Нагадаємо, передостанній поєдинок Нурмагомедов провів у жовтні 2018 року, коли достроково переміг Конора МакГрегора. Потім росіянин відстояв чемпіонський пояс в легкій вазі проти Дастіна Порьє. Наступний бій Хабіба запланований на 18 квітня 2020 року. Він зустрінеться з Тоні Фергюсоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент UFC Дейна Уайт озвучив умови реваншу Хабіба і Конора.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "МакГрегор – Нурмагомедов" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
МакГрегор – Нурмагомедов
Особи
Хабiб Нурмагомедов Конор МакГрегор
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
хорошо быть многонациональной страной. одни в борьбе сильны, другие в хоккее. красота - таланты наций. а упороши обзываться только умеют лугандами да дырлядиями, фу
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги