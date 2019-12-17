"Називаю їх ображеними": Хабіб жорстко висловився про дагестанців

Чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов, перебуваючи в Москві, висловив думку про дагестанців, які не відрізняються зразковою поведінкою за межами своєї республіки.

Хабіб Нурмагомедов РІА Новини

"Думаю, що не всі, хто приїжджає з Дагестану, неправильно поводяться. Просто певні моменти спливають, і люди, дивлячись на одну ситуацію, роблять висновок про весь народ. Чому вони так себе поводять? Я їх називаю ображеними, бо вдома вони так себе вести не можуть. Там знайдеться людина, яка візьме за вухо, скрутить", – заявив 31-річний Нурмагомедов, якого цитує "Спорт-Експрес".

Він також зауважив, що серед людей кожної національності знайдуться ті, "які будуть робити якісь речі неправильно, і це не залежить від того, росіянин ти чи дагестанець".

"Більшість наших людей, зрештою, ті, кого я знаю з дагестанців, працюють, вчаться, хтось – лікарі, хтось – інтелігенція тощо. Не буває, щоб всі дагестанці або всі росіяни були ідеальними. Все залежить від того, в якому середовищі виросла людина, хто її виховував, які у неї цінності", – додав чемпіон UFC.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хабіб Нурмагомедов розповів, що хотів покусати свого принципового суперника Конора МакГрегора і членів його команди.

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