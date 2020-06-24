Навка розповіла про біль і образу через Україну, що не брала участь в параді Перемоги

Олімпійська чемпіонка в танцях на льоду Тетяна Навка, коментуючи парад на честь перемоги у Великій Вітчизняній війні, який пройшов 24 червня в Москві, згадала про Україну.

Знаменита спортсменка відзначила, що їй прикро не бачити представників нашої країни у цьому заході.

"Мені як уродженці України дуже неприємно, боляче і прикро, що саме сьогодні Україна не брала участі", – написала Навка у себе в Istagram.

Ексфігуристка щиро сподівається, що що ситуація зміниться і вона знову побачить представників всіх колишніх республік на бруківці Червоної площі, якi "проходять в єдиному Параді присвяченому одній спільній перемозі".

"Хочу, щоб всі нащадки знали справжню історію, яка була, а не ту, яку зараз намагаються спотворити в ім'я своєї вигоди і політики, перебрехавши і перевернувши все з ніг на голову", – додала колишня спортсменка.

Тетяна Навка разом з сім'єю на параді в Москві Instagram Тетяни Навки

Раніше Навка, яку разом з чоловіком - прессекретарем Путіна Дмитром Пєсковим - госпіталізували з COVID-19, розповіла, що поборола коронавірус.