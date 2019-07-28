"Навіщо жити, якщо не горіти": українці попрощалися із загиблим Вірастюком на "Олімпійському"

У Києві в неділю, 28 липня, на НСК "Олімпійський" відбулася церемонія прощання з 17-кратним чемпіоном України зі штовхання ядра та капітаном олімпійської збірної Романом Вірастюком.

Як зазначає ТСН, спортсмену був всього 51 рік. Його спортивна кар'єра тривала 25 років. Штовхати ядро він почав, коли йому було 12, у рідному Івано-Франківську.

"А навіщо жити, якщо не горіти", – так любив повторювати Вірастюк. Спортсмен став 17-кратним чемпіоном України, срібним призером Чемпіонату Європи, учасником трьох олімпійських ігор і багаторічним капітаном збірної з легкої атлетики.

Роман Вірастюк Depo.ua

Відомо, що чоловік помер за кілька днів після складної позапланової операції на серці, яка тривала 20 годин.

Молодший брат, володар титулу "Найсильніший у світі" Василь Вірастюк розповів, що операція пройшла успішно, але розрив аорти виявився занадто серйозною травмою.

"Він був абсолютно при пам'яті, у свідомості. Все йшло нормально до 11 діалізу, тому що щодня робили діаліз через те, що нирки не хотіли запускатися. Вже після цього пішов повний збій організму. То запускалися внутрішні органи, то знову відмовляли.

Останні півроку він дуже часто дзвонив мені, мамі, взагалі кожен день говорив: "Васьок, давай зустрічатися", – розповів Василь.

Василь і Роман Вірастюки clutch.ua

Раніше, в 2005 і 2016 роках, Роман Вірастюк уже переніс дві складні операції з протезування аорти та аортальних клапанів.

Журналісти підкреслюють, що рік тому Вірастюк назвав себе щасливчиком. "Матеріальне в цьому світі нуль, тому що коли ти лежиш там і з тебе стирчить купа проводів і трубок. І воно булькає все. Ти лежиш і думаєш: "Боже, який я дурень був. Я думав у мене в житті стільки проблем, а їх немає", – говорив він.

Поховають Романа Вірастюка в понеділок, 29 липня, в Івано-Франківську.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні відомий аргентинський боксер Уго Сантільяна після поєдинку втратив свідомість, а пізніше помер.

У мережі з'явилося відео останніх хвилин життя спортсмена.

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