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29 листопада • оновлено в 10:39
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Повернення МакГрегора: названі дата та суперник

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Наступний бій колишнього чемпіона UFC у двох категоріях Конора МакГрегора відбудеться 18 січня в Лас-Вегасі, а суперником стане американський ветеран Дональд Серроне.

"Конор підписав, Серроне готовий до поєдинку", – заявив президент UFC Дейна Вайт агентству ESPN.

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

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Останній поєдинок Конора МакГрегора (21-4) був у жовтні 2018 року проти Хабіба Нурмагомедова і завершився поразкою ірландця в четвертому раунді після больового прийому у виконанні росіянина. МакГрегор не перемагав у UFC з листопада 2016 року, коли побив Едді Альвареса, завоювавши другий чемпіонський титул.

У Дональда Серроне дві поразки поспіль. В останньому поєдинку він був нокаутований Джастіном Гейджі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов прокоментував образливі висловлювання Конора МакГрегора на свою адресу.

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Тема
UFC
Особи
Конор МакГрегор Хабiб Нурмагомедов
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