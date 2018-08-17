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"Наша земля": знаменита українська гімнастка зайняла тверду позицію щодо Криму

5.3тЧитати новину російською

Бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро гімнастка Ганна Різатдінова зізналася, що важко переживає анексію Росією Криму. За її словами, вона давно не була в рідному Сімферополі.

"Не була там уже довгий час. Мені не так просто з цього приводу, тому що Крим - він назавжди залишиться моїм рідним місцем. Крим виростив дуже багато талантів: таких, як Саша Усик, Яна Клочкова, і я там стала спортсменкою. Все одно вважаю, що це наша земля. Мені дуже не вистачає Криму - це правда", - сказала Різатдінова в інтерв'ю 112.ua.

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Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особа
Ганна Різатдінова
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Пигин Макс
Пигин Макс
Стесняюсь спросить, а кто её не пускает в родной Симферополь? И очень интересно, каким образом можно заслужить погоняло "Ризетка"?
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Dit Alen
Dit Alen
Пигин Макс. А не постесняйся себя спросить, кто не пускал россиян в Крым до его аннексии?
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