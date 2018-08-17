"Наша земля": знаменита українська гімнастка зайняла тверду позицію щодо Криму

Бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро гімнастка Ганна Різатдінова зізналася, що важко переживає анексію Росією Криму. За її словами, вона давно не була в рідному Сімферополі.

"Не була там уже довгий час. Мені не так просто з цього приводу, тому що Крим - він назавжди залишиться моїм рідним місцем. Крим виростив дуже багато талантів: таких, як Саша Усик, Яна Клочкова, і я там стала спортсменкою. Все одно вважаю, що це наша земля. Мені дуже не вистачає Криму - це правда", - сказала Різатдінова в інтерв'ю 112.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв висловився на тему того, кому належить Крим.