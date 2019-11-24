Український шпажист Ігор Рейзлин завоював першу в кар'єрі золоту медаль Кубка світу.

34-річний Рейзлин в фіналі етапу в Берні (Швейцарія) виявився сильнішим за бронзового призера ЧС-2017 з Росії Вадима Анохіна.

Ігор Рейзлин (другий ліворуч)

Вирішальна зустріч пройшла у драматичній боротьбі і завершилася з рахунком 11:10 на користь нашого співвітчизника.

Ще один українець Роман Свичкарь зайняв на турнірі третє місце. Також бронзову медаль на етапі Кубка світу в Орлеані завоювала українка Ольга Харлан.

Новини Українські шпажисти стали віцечемпіонами світу

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська фехтувальниця Ольга Харлан виграла чемпіонат світу-2019, обігравши в фіналі росіянку Софію Велику.

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