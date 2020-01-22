Найкраща легкоатлетка Європи подасть у суд на Росію

Триразова чемпіонка світу зі стрибків у висоту Марія Ласіцкене пригрозила подати в суд на ВФЛА, якщо вона пропустить зимові міжнародні турніри через санкції проти організації.

"Я розглядаю варіант подачі в суд на ВФЛА. Якщо суд відмовиться прийняти мою заяву на ВФЛА як на громадську організацію, то буду подавати в суд на конкретних людей. Тих, хто буде офіційно визнаний винним у справі з липовою довідкою Лисенко та на нинішнє керівництво федерації", – цитує слова Ласіцкене агентство Tribuna.

Марія Ласіцкене ТАСС

Росіянка, яка була визнана найкращою легкоатлеткою Європи 2019 року, заявила, що дії керівництва Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) вплинули на неї в багатьох аспектах.

"Їхні дії призвели та призводять до моїх втрат – моральних, іміджевих і матеріальних. За попередніми підрахунками, в разі повного пропуску зимового сезону це буде багатомільйонний позов", – додала спортсменка.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Марія Ласіцкене не зможе виступити на міжнародному турнірі World Indoor Tour в Глазго, який запланований на 15 лютого.

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