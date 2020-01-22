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22 січня • оновлено в 19:35
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Найкраща легкоатлетка Європи подасть у суд на Росію

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Триразова чемпіонка світу зі стрибків у висоту Марія Ласіцкене пригрозила подати в суд на ВФЛА, якщо вона пропустить зимові міжнародні турніри через санкції проти організації.

"Я розглядаю варіант подачі в суд на ВФЛА. Якщо суд відмовиться прийняти мою заяву на ВФЛА як на громадську організацію, то буду подавати в суд на конкретних людей. Тих, хто буде офіційно визнаний винним у справі з липовою довідкою Лисенко та на нинішнє керівництво федерації", – цитує слова Ласіцкене агентство Tribuna.

Марія Ласіцкене

Марія Ласіцкене

ТАСС

Росіянка, яка була визнана найкращою легкоатлеткою Європи 2019 року, заявила, що дії керівництва Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) вплинули на неї в багатьох аспектах.

"Їхні дії призвели та призводять до моїх втрат – моральних, іміджевих і матеріальних. За попередніми підрахунками, в разі повного пропуску зимового сезону це буде багатомільйонний позов", – додала спортсменка.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Марія Ласіцкене не зможе виступити на міжнародному турнірі World Indoor Tour в Глазго, який запланований на 15 лютого.

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Теми
легка атлетика допінговий скандал
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Росія
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