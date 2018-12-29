''Нахр*на це треба?!'' Чемпіон світу з РФ розповів, як знущаються над юними спортсменками

Чемпіон світу 1993 року з фігурного катання Олександр Жулін розповів про жахіття в жіночому спорті. Колишній російський фігурист зазначив, що через важкі умови в дисципліні дівчата "дозрівають" пізніше, ніж потрібно, і стикаються з величезними проблемами зі здоров'ям.

"Тренери штучно стримують розвиток дівчаток. У них до 19 років немає "жіночих справ", зате вони стрибають потрійний аксель. Нахр*на це треба, якщо потім ці фігуристки не можуть народити дітей? Це те ж саме, як сказати спортсмену: "Давай, приймай допінг! Так, у тебе почнуться проблеми з потенцією, нічого не буде ворушитися, зате ти станеш першим", - цитує Жуліна портал tut.by.

Олександр Жулин instagram.com/aleksandr_zhulin

При цьому колишній спортсмен пояснив, чому фігуристи погоджуються на такі випробування.

"Перед людиною в такій ситуації стоїть страшний вибір. Деякі йдуть на ризик, розуміючи, скільки років вже віддали спорту, вони хочуть стати чемпіонами, заробити багато грошей, але їм не завжди вистачає мізків подумати про наслідки", - розкритикував спортсменів Жулін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська фігуристка Єлизавета Туктамишева приголомшила шанувальників відвертим номером на етапі Гран-прі Skate Canada. Свій показовий виступ 21-річна чемпіонка світу та чемпіонка Європи 2015 року влаштувала під трек Брітні Спірс Toxic, під час якого роздяглася до спідньої білизни.