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На знаменитого російського тренера на турнірі впала стіна: момент потрапив на відео

1.1тЧитати новину російською

Знаменитий російський тренер з художньої гімнастики Ірина Вінер-Усманова ледь не отримала серйозні травми голови під час виступу гімнастки Анастасії Сергєєвої на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики.

Стіна з декорацій розміром 3х6 м впала на підлогу, зачепивши при цьому і Вінер-Усманову. Змагання були припинені на п'ять хвилин, так як впала конструкція загородила прохід, через який спортсменки виходили на килим.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що документальний фільм "За гранню" (Over The Limit) польського режисера Марти Прус шокував громадськість, повідомляє фінська газета Ilta-Sanoma. У цій стрічці була показана бесіда олімпійської чемпіонки Маргарити Мамун і тренера Ірини Вінер-Усманова.

Читайте всі новини по темі "художня гімнастика" на сайті "Обозреватель".

Тема
художня гімнастика
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