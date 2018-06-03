На знаменитого російського тренера на турнірі впала стіна: момент потрапив на відео

Знаменитий російський тренер з художньої гімнастики Ірина Вінер-Усманова ледь не отримала серйозні травми голови під час виступу гімнастки Анастасії Сергєєвої на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики.

Стіна з декорацій розміром 3х6 м впала на підлогу, зачепивши при цьому і Вінер-Усманову. Змагання були припинені на п'ять хвилин, так як впала конструкція загородила прохід, через який спортсменки виходили на килим.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що документальний фільм "За гранню" (Over The Limit) польського режисера Марти Прус шокував громадськість, повідомляє фінська газета Ilta-Sanoma. У цій стрічці була показана бесіда олімпійської чемпіонки Маргарити Мамун і тренера Ірини Вінер-Усманова.