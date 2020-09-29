На ралі у Франції трапилася неймовірна аварія. Відео

На чемпіонаті Франції з ралі в рамках гонки Coeur de France 2020 екіпаж Лукаса Зелінські та Енцо Маина на своєму Ford Fiesta R2J потрапив в неймовірну аварію.

На одній з дільниць штурман дав неправильні дані своєму пілотові, машина не вписалася в поворот і вдарилася в огорожу. Бордюр спрацював як імпровізований трамплін, підкинувши транспортний засіб на вражаючу висоту.

Зробивши кілька переворотів авто приземлилося на дах, перетворившись на купу металобрухту. Незважаючи на тяжкість аварії, обидві пілота отримали лише синцi.

Як повідомляв OBOZREVATEL, етап в Сочі чемпіонату світу з автогонок у класі Формули-2 був зупинений через страшну вогненну аварію.