На МакГрегора скоїли напад у Москві – ЗМІ

Ірландський боєць Конор МакГрегор зіткнувся з агресією з боку росіян під час візиту в Москву.

Біля готелю, де оселився зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC), на нього чатують десятки дагестанців, а під час одного із заходів в Конора запустили пляшкою. Як пише "Спорт-Експрес", один з блогерів запустив в ірландця пластиковою пляшкою, яка пролетіла повз. Нападника одразу ж затримала охорона спортсмена.

Конор МакГрегор КП

Причиною такої поведінки стали висловлювання МакГрегора на адресу чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова, якому ірландець програв в жовтні минулого року. Конор назвав екссуперника і всіх дагестанців трусами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конор МакГрегор розповів, як охорона Володимира Путіна запідозрила його в спробі отруїти президента Росії.

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