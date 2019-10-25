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25 жовтня • оновлено в 20:00
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На МакГрегора скоїли напад у Москві – ЗМІ

3.7т Читати матеріал російською

Ірландський боєць Конор МакГрегор зіткнувся з агресією з боку росіян під час візиту в Москву.

Біля готелю, де оселився зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC), на нього чатують десятки дагестанців, а під час одного із заходів в Конора запустили пляшкою. Як пише "Спорт-Експрес", один з блогерів запустив в ірландця пластиковою пляшкою, яка пролетіла повз. Нападника одразу ж затримала охорона спортсмена.

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Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

КП

Причиною такої поведінки стали висловлювання МакГрегора на адресу чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова, якому ірландець програв в жовтні минулого року. Конор назвав екссуперника і всіх дагестанців трусами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конор МакГрегор розповів, як охорона Володимира Путіна запідозрила його в спробі отруїти президента Росії.

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Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
UFC
Особа
Конор МакГрегор
Місце
Росія Москва
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Ш. Олег
Ш. Олег
Этот МакГрегор просто не понимает, что кавказским горцам шотландские горцы не указ - они и из МакЛеода БигМак сделают, если он их оскорбит. Горячие люди, чо. :)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Когда бoeвики напали на Дагестан в 1999, мирные люди взяли охотничьи ружья и встали стеной на пути бaндитoв. Дагестанцы и русские - братья.
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hunt andres
hunt andres
Ирландский отморозок не понимает, кто такие дагестанцы.)))
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Попович Олег
Попович Олег
hunt andres, овцечпоки которых русские который век нагибают
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Мразь Русская
Мразь Русская
hunt andres, этих дагестанцев (отморозков) весь мир знает!
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