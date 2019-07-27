Два трупа: з учасниками чемпіонату світу трапилася жахлива трагедія

В одному з нічних клубів південнокорейського міста Кванджу в результаті обвалення внутрішнього балкона загинули дві людини, більше 13 отримали травми.

Інцидент трапився в нічному клубі Coyote Ugly близько 2 години ночі за місцевим часом. З 13 травмованих дев'ять осіб – ватерполісти з команд США, Новій Зеландії, Італії, Бразилії та Голландії, що святкували закінчення чемпіонату світу з водних видів спорту.

Colapso de club nocturno mata a dos en Corea del Sur pic.twitter.com/I5qDJzfq8o - Rafael Grullón (@RafaelGrulln) July 27, 2019

"Це жахлива трагедія. Гравці нашої чоловічої і жіночої команди відзначали перемогу, і стався обвал балкону в клубі. Серцем ми з постраждалими в цьому інциденті", – сказав виконавчий директор американської ватерпольної команди Крістофер Ремзі.

Капітан новозеландської чоловічої команди Метт Смолл сказав, що він відчув, як пiдлога буквально провалилась у нього під ногами.

"Ми просто танцювали, а вже в наступну хвилину впали з висоти п'ять-шість метрів, і після цього всi стали вибігати з клубу. Ми впали на голову людям, які були прямо під нами. Були шоковані тим, що сталося, намагалися потім якось допомогти, але толком мало що могли зробити. Дуже переживали, коли намагалися порахувати, чи всі з команди на місці. Загалом, перебували в шоці", – розповів Смолл.

Загиблі були громадянами Республіки Корея, вони не були пов'язані з чемпіонатом світу.

Травми, отримані постраждалими, не є серйозними. Вісім чоловік вже повернулися в селище спортсменів після огляду лікарями, один залишається в лікарні для подальшого лікування в зв'язку з незначною операцією з приводу травми ноги, повідомляють РІА Новини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на футбольному матчі в штаті Арканзас (США) стався нещасний випадок. Під час гри шкільного чемпiонату між "Меном" і "Дарденелли" на поле впав стовп із закріпленими на ньому прожекторами.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!