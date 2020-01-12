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12 січня • оновлено в 14:20
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На "Дакарі" загинув чемпіон світу: трагічний момент потрапив на відео

3.9т
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Чемпіон світу з ралі 2013 року Паулу Гонсалвеш розбився на 276-му кілометрі сьомого етапу ралі-рейду "Дакар".

На одному з спец-ділянок у Саудівській Аравії 40-річний португалець не впорався з керуванням і впав з мотоцикла, отримавши критичні пошкодження шиї і голови.

Вже через вісім хвилин після аварії потерпілого в несвідомому стані на вертольоті доставили в госпіталь, проте медикам врятувати гонщика не вдалося.

Для Гонсалвеша цей "Дакар" став тринадцятим за рахунком. У 2015 році Гонсалвеш посів друге місце в загальному заліку, поступився тільки Марку Кома.

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Автор
Максим Богданов
Тема
ралі Дакар
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Мотоцикл Гонсалвеша упал в районе 276-го км спецучастка, соединяющего столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд и Вади Аль-Давасир. Прибывшие на место врачи зафиксировали у спортсмена остановку сердца. Реанимировать гонщика на месте не удалось, после чего его доставили в больницу города Лайла, где врачи констатировали смерть.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Обосс cpaнный,НЕ ПОГИБ ,а скончался от остановки сердца !!!
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