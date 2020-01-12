Чемпіон світу з ралі 2013 року Паулу Гонсалвеш розбився на 276-му кілометрі сьомого етапу ралі-рейду "Дакар".
Portuguese biker Paulo Gonçalves passed away.- DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2020
Décès du pilote portugais Paulo Gonçalves.
Fallecimiento del piloto portugués Paulo Gonçalves.
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На одному з спец-ділянок у Саудівській Аравії 40-річний португалець не впорався з керуванням і впав з мотоцикла, отримавши критичні пошкодження шиї і голови.
Вже через вісім хвилин після аварії потерпілого в несвідомому стані на вертольоті доставили в госпіталь, проте медикам врятувати гонщика не вдалося.
Для Гонсалвеша цей "Дакар" став тринадцятим за рахунком. У 2015 році Гонсалвеш посів друге місце в загальному заліку, поступився тільки Марку Кома.
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