Чемпіон світу з ралі 2013 року Паулу Гонсалвеш розбився на 276-му кілометрі сьомого етапу ралі-рейду "Дакар".

Portuguese biker Paulo Gonçalves passed away.



Décès du pilote portugais Paulo Gonçalves.



Fallecimiento del piloto portugués Paulo Gonçalves.



+ Info: https://t.co/mBQxbXgtXe # Dakar2020 pic.twitter.com/amW48i4C2G - DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2020

На одному з спец-ділянок у Саудівській Аравії 40-річний португалець не впорався з керуванням і впав з мотоцикла, отримавши критичні пошкодження шиї і голови.

Вже через вісім хвилин після аварії потерпілого в несвідомому стані на вертольоті доставили в госпіталь, проте медикам врятувати гонщика не вдалося.

Для Гонсалвеша цей "Дакар" став тринадцятим за рахунком. У 2015 році Гонсалвеш посів друге місце в загальному заліку, поступився тільки Марку Кома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, автомобіль російського пілота Володимира Васильєва згорів в ході ралі-марафону "Дакар". Його штурманом був українець Віталій Євтехов

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