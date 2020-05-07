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7 травня • оновлено в 18:50
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На чемпіона Європи з волейболу з Росії Олексія Спиридонова напали з ножем

1.7т
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Двоє чоловіків напали на чемпіона Європи 2013 року в складі збірної Росії з волейболу Олексія Спиридонова біля відділення банку в Москві.

"Одного встиг вдарити, а другий схопився за ніж. Я був із другом, він мені допоміг. На щастя, ми не постраждали, все в порядку. Страшно стає жити, адже вже серед білого дня на двох здорових мужиків нападають. І все це під камерами, в людному місці. А уявіть, якби на моєму місці були б бабуся, дідусь або людина, яка не змогла б чинити опору", – цитує слова Спиридонова видання RT.

Олексій Спиридонов

Олексій Спиридонов

Eurosport

Зараз 31-річний спортсмен виступає за уфимський "Урал". Кілька місяців тому він напився і влаштував п'яний дебош на дитячому тенісному турнірі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії напали на відомого спортивного журналіста Андрія Блохіна.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Волейбол
Місце
Росія Москва
Тег
напад
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