Український боєць змішаних єдиноборств (MMA) Олексій Олійник, який 5 років тому прийняв російське громадянство, вважає, що в Україні немає справжніх українців.

Олексій Олійник @ alexeyoleynik1

"Частина України безліч років переходила з одного підданства в інше. Австро-Угорщина, Росія і так далі. Там крові перемішані. Які завгодно - але тільки не українські. А у мене на поколінь вісім все проглядається вглиб, до гайдамаків. Висувають ж мені що -то люди, у яких тато угорець, а мама - україно-полька. Справжню українську мову не розуміють. а я кажу на чистій мовi Тараса Шевченка - а не на мовi ось цих самих", - зазначив Олійник в інтерв'ю "СЕ".

Спортсмен розповів російським ЗМІ, як у нього на батьківщині йдуть справи з російською мовою.

"Будеш говорити по-російськи - хтось обуриться: "Ти охринiв тут балакати російською мовою, ця мова заборонена", - зізнався боєць.

Олійник народився і жив в Харкові. У листопаді 2014 року Олійник перед боєм в США проти американця Джареда Рошолта вийшов на зважування в майці із зображенням президента РФ Володимира Путіна

Нагадаємо, що Олійника жорстко побили в першому ж бою за Росію.

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